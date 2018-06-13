Китайская марка Byton представила конкурента Tesla Model 3

Буквально неделю назад портал Карельские Вести рассказывал своим читателям о китайской марке Byton, которая собирается строить премиальные электрические автомобили. На проходящей выставке CES Asia в Шанхае компания представила электрический седан K-Byte, который, правда, пока имеет статус концепт-кара.

Внешне седан выглядит весьма агрессивно и футуристично, что роднит его с другими электрическими концептами — Faraday Future FF91 и Lucid Air, но K-Byte, судя по всему, обладает меньшими размерами. На опубликованных фотографиях видно, что концепт изобилует LED-элементами и смелыми дизайнерскими решениями в передней части кузова, также не видно на нём и классических дверных ручек. Возможно, они будут сенсорными, однако, как показывает практика, автомобили всё ещё нуждаются в классических решениях. То же самое можно сказать и о зеркалах: на концепте вместо них используются выдвижные камеры, однако маловероятно, что такое решение будет использоваться на серийной версии автомобиля.

Поскольку все три анонсированные Byton модели строятся на базе одной модульной платформы, то можно ожидать, что седан получил точно такие же силовые установки, как и кроссовер. В стандартной версии серийный кроссовер Byton, который, к слову, получил название M-Byte, оснащается 272-сильными электромотором. Более дорогая модификация получит два мотора с суммарной мощностью в 476 лошадиных сил, и с немалой долей вероятности можно предположить, что эти же двигатели будут устанавливаться и в седан K-Byte.

Что касается сроков, то марка планирует поставить клиентам первые седаны в 2021 году. Ориентировочная стоимость пока не озвучивается, но, судя по всему, автомобиль будет конкурировать с Tesla Model 3, который продаётся на американском рынке по цене от 35 000 долларов США (порядка 2 182 000 рублей в эквиваленте).

На данный момент специалисты Byton ведут активную работу с компанией Aurora по внедрению в автомобили системы автономного вождения четвёртого уровня, которая не будет требовать от водителя активного участия в управлении.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что конкурент Byton — компания Faraday Future, получил от Tata 900 млн долларов инвестиций.

По материалам: www.kolesa.ru