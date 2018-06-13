Предстоящий Chevrolet Blazer замечен во время тестирования

Прошел практически год, как американский производитель объявил о решении вернуть паспортную табличку Blazer, и теперь наконец-то автомобиль был представлен на шпионских изображениях. Отмечается, модель дебютирует до конца года, возможно, на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Новый внедорожник, по сравнению с предшественником, завершившим производство в 2005 году, получит немного меньшие размеры, разместиться между компактным Equinox и Traverse, а также немного унаследует нынешний Cadillac XT5. Наличие плотного слоя маскировки свидетельствует о том, что компания не хочет раскрывать дизайнерские особенности нового Blazer. Помимо классической обертки, автомобиль покрыт дополнительными (поддельными) панелями, позволяющими сохранить отделку модели в секрете.