Предстоящий Chevrolet Blazer замечен во время тестирования 

Прошел практически год, как американский производитель объявил о решении вернуть паспортную табличку Blazer, и теперь наконец-то автомобиль был представлен на шпионских изображениях. Отмечается, модель дебютирует до конца года, возможно, на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Новый внедорожник, по сравнению с предшественником, завершившим производство в 2005 году, получит немного меньшие размеры, разместиться между компактным Equinox и Traverse, а также немного унаследует нынешний Cadillac XT5. Наличие плотного слоя маскировки свидетельствует о том, что компания не хочет раскрывать дизайнерские особенности нового Blazer. Помимо классической обертки, автомобиль покрыт дополнительными (поддельными) панелями, позволяющими сохранить отделку модели в секрете.
В основе будущего внедорожника должна лежать платформа, используемая GMC Acadia. По ожиданиям Chevrolet, автомобиль сможет заполнить важный пробел в ассортименте марки и составить серьезную конкуренцию Ford Edge и Nissan Murano. Новинка будет доступна только в пятиместной конфигурации и в качестве оснащения может получить ряд бензиновых агрегатов, включающий 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и более мощный 3,6-литровый мотор V6, обеспечивающий 310 лошадиных сил. Оба двигателя будут предлагаться с передним и полным приводом, а также работать в паре с автоматической коробкой передач с девятью скоростями.