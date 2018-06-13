Aston Martin Vantage GTE намерен покорить Le Mans в грядущие выходные

Гоночный автомобиль, отправляющийся на старт марафона «24 часа Ле-Мана», использует тот же 4,0-литровый V8, что и дорожный вариант.

Aston Martin собирается вновь взойти на вершину пьедестала после своей победы в классе GTG Pro в «24х часах Ле-Мана» образца 2017 года. Но на этот раз британцев совершенно новый автомобиль.

Vantage GTE питается от того же 4,0-литрового турбонаддува V8, который находится в роли «сердца» и на дорожном автомобиле. Впрочем, он всё же с несколькими хитростями от инженеров Aston Martin Racing. Будет рудно как всегда, ведь в категории GTE Pro у Aston Martin масса равнозначных по силе соперников.

Первый большой встряской для «Астон Мартина» стала авария 27-летнего датского гонщика Марко Соренсена . Сучилась она по ходу тестовых испытаний. Это означало одно: инженеры и техники AMR должны работать круглосуточно ради гарантии того, что новый автомобиль будет полностью безопасен и готов к борьбе.

Босс команды Aston Martin Racing Пол Ховарт выразил слова благодарности всем членам коллектива за их тяжёлую работу. Все нацелены только на успех!