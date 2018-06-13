Porsche Panamera меняет представление о спортивном автомобиле навсегда. 

Смелость можно выразить по-разному.
Мы проявили ее в спортивном автомобиле Porsche Panamera.
Сейчас наступило новое время. И мы готовы к изменениям.
Для всех, кто также не боится перемен, наши дизайнеры и инженеры создали новый Panamera.
В тестовом парке Порше Центр Москва 2 Porsche Panamera:
Porsche Panamera 4S (440 л.с.) Porsche Panamera Turbo (550 л.с.) единственный в России тестовый автомобиль в данной комплектации.
Испытайте лично новый спортивный Porsche Panamera
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Порше Центр Москва — единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести новый Porsche именно здесь.
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г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 www.porsche-moscow.ru