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Porsche Panamera меняет представление о спортивном автомобиле навсегда.
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Porsche Panamera меняет представление о спортивном автомобиле навсегда. 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Смелость можно выразить по-разному.
Мы проявили ее в спортивном автомобиле Porsche Panamera.
Сейчас наступило новое время. И мы готовы к изменениям.
Для всех, кто также не боится перемен, наши дизайнеры и инженеры создали новый Panamera.
В тестовом парке Порше Центр Москва 2 Porsche Panamera:
Porsche Panamera 4S (440 л.с.) Porsche Panamera Turbo (550 л.с.) единственный в России тестовый автомобиль в данной комплектации.
Испытайте лично новый спортивный Porsche Panamera
Запишитесь на тест-драйв по телефону: +7 (495) 241 59 61  Закажите обратный звонок
Порше Центр Москва — единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести новый Porsche именно здесь.
Ждём Вас по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10  www.porsche-moscow.ru
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