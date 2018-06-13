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Aston Martin построил экстремальный 603-сильный Rapide
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Aston Martin построил экстремальный 603-сильный Rapide 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Aston Martin представила экстремальную модификацию лифтбека Rapide, которую будут выпускать под брендом AMR. О его появление британский производитель объявил весной прошлого года на моторшоу в Женеве. Там же показали предсерийный вариант этого «Рапида» и трековый вариант купе V8 Vantage.
Под капотом экстремального «Рапида» установлен прежней двенадцатицилиндровый агрегат объемом 5,9 литра. Мощность двигателя возросла с 560 до 603 лошадиных сил, однако максимальный крутящий момент остался прежним — 630 Нм.
Также не поменялось и время разгона с нуля до «сотни» — на достижение этой отметки машине по-прежнему требуется 4,4 секунды. Максимальная скорость возросла с 327 до 330 километров в час.
[Мы съездили на разведку в штаб-квартиру Aston Martin и узнали много интересного] (https://motor.ru/stories/astonfactory.htm)
Лифтбек получил более «злой» выпуск, заниженную на 10 миллиметров подвеску, перенастроенные адаптивные амортизаторы и перепрограммированную управляющую электронику восьмиступенчатого «автомата» ZF, а также (вперые для модели) карбон-керамические тормоза. Спереди установлены шестипоршневые механизмы с 400-миллиметровыми дисками, а сзади — четырехпоршневые с 360-миллиметровыми дисками.
Кроме того, спорткар обзавелся более агрессивным обвесом кузова и новые светодиодные ходовые огни в виде колец, 21-дюймовыми колесами с покрышками Michelin Super Sport, а также отделку салона карбоном и алькантарой.
Всего будет выпущено 210 таких машин. Цены начинаются от 195 тысяч фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей по текущему курсу) — на 42 тысячи фунтов дороже базового Rapide S.
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