Автобренд Alfa Romeo намерен представить до 2022 года семь новых автомоделей 

Именитый итальянский автобренд в плане популяризации своей продукции объявил, что за предстоящие пять лет намеревается обновить модельный ряд.
Ожидается, что будет выпущено как минимум две спортивные автомодели. Также говорится о разработке суперкара GTV. Машина вероятно получит мощную силовую установку-гибрид.
Анонсировалось также возрождение суперкара Alfa Romeo 8C. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат мощностью 700 л.с. Ориентировочное время разгона до отметки в 100 кмч составит три секунды.
Что касательно силовых установок в целом, итальянский автопроизводитель намерен произвести полный отказ от дизелей в пользу гибридных агрегатов.
Также новые автомодели получат автономные системы управления второго и третьего уровня.
В указанном периоде автокомпания намерена увеличить уровень годового производства до 400000 машин.