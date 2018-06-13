Автобренд Alfa Romeo намерен представить до 2022 года семь новых автомоделей

Именитый итальянский автобренд в плане популяризации своей продукции объявил, что за предстоящие пять лет намеревается обновить модельный ряд.

Ожидается, что будет выпущено как минимум две спортивные автомодели. Также говорится о разработке суперкара GTV. Машина вероятно получит мощную силовую установку-гибрид.

Анонсировалось также возрождение суперкара Alfa Romeo 8C. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат мощностью 700 л.с. Ориентировочное время разгона до отметки в 100 кмч составит три секунды.

Что касательно силовых установок в целом, итальянский автопроизводитель намерен произвести полный отказ от дизелей в пользу гибридных агрегатов.

Также новые автомодели получат автономные системы управления второго и третьего уровня.

В указанном периоде автокомпания намерена увеличить уровень годового производства до 400000 машин.