UAZ Pickup в мае сохранил первое место на рынке пикапов

UAZ Pickup в мае сохранил первое место на рынке пикапов В мае 2018 года российские покупатели приобрели 1203 новых пикапа, о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Это на 59,3% больше продаж на этом рынке в мае 2017 года (755 ед. авто). За пять полных месяцев рынок новых пикапов увеличился в продажах на 46% в годовом выражении. В количественном выражении с 3780 до 5520 ед. авто соответственно.

Сегмент пикапов-иномарок вырос по итогам майских продаж на 43,6% до 596 ед., а за январь-май — на 29,5% до 2703 шт. В то же время сегмент российских пикапов в мае показал прирост на уровне 78,5% (продано 607 авто), а за пять прошедших месяцев увеличился на 66,4% до 2817 шт.

Первое место на рынке пикапов по продажам за май 2018 года сохранят модель UAZ Pickup — 438 ед. авто. В сравнении с маем прошлого года, когда россияне купили 200 таких машин спрос на UAZ Pickup вырос на 119%. На 261% в тот же период выросли продажи Mitsubishi L200. Эта модель разошлась в количестве 242 ед. и заняла второе место по продажам в сегменте новых пикапов. На третью строчку рейтинга переместился прежний лидер продаж, модель Toyota Hilux . Покупатели приобрели в мае этого года 224 таких пикапов, на 17,6% меньше, чем годом ранее. В мае покупатели приобрели также 147 пикапов «ВИС-2349» (+20,5%) и 60 ед. пикапов Volkswagen Amarok (+46,3%).

В рейтинге рынка пикапов, составленном на основе данных о продажах за январь-май 2018 года, лидирует UAZ Pickup (2105 ед., +104,6%), за которым следуют Mitsubishi L200 (1206 шт., +367%) и Toyota Hilux (1027 авто, -20,5%). За те же пять месяцев продажи «ВИС-2349» выросли на 18% до 622 д., а показатели реализации Volkswagen Amarok, наоборот, сократились на 20,4% до 242 ед.