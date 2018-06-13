Kia увеличила цены на несколько популярных моделей

Увеличились рекомендованные цены на несколько моделей марки Kia , размер подорожания составил 15–30 тысяч рублей.

В начале мая дилеры Kia уже подняли цены на автомобили Picanto, Ceed, Soul и Sportage, а теперь очередь дошла ещё до нескольких моделей. Бестселлер марки, Kia Rio , прибавил 15 тысяч рублей: седан теперь стоит от 709 900 рублей, а приподнятый хэтчбек — от 809 900 рублей.

Модели Ceed и Optima стали стоить на 20 тысяч рублей больше, а цена флагманского хэтчбека Stinger выросла на 30 тысяч рублей и сейчас стартует с отметки 1 929 900 рублей.

Спрос на автомобили Kia стабильно высокий: за первые пять месяцев года дилеры марки продали 91,4 тысяч новых автомобилей — на треть больше, чем за тот же период прошлого года. А Kia Rio по-прежнему остаётся самой популярной моделью на российском рынке.