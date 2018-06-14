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KIA вновь поднимает цены на семь моделей автомобилей
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KIA вновь поднимает цены на семь моделей автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
После проведения очередного мониторинга стоимости авто марки KIA, выпущенных с начала года, в среднем они подорожали в цене от 15 до 30 тыс. рублей.
Самое незначительное повышение было зафиксировано на модель KIA Rio, оно составило 15000 рублей. Чуть больше в цене увеличился KIA Ceed, ценник поднялся на 20000 рублей. На 30000 рублей вырос KIA Stinger.
Автопроизводитель уже поднимал цены на ряд моделей в мае текущего года, и это не повлияло на их спрос. Даже по сравнению с данными прошлого года, продажи за 5 месяцев увеличились на 33% и было продано на 91353 автомобиля больше. Скорее всего, повышенный спрос и привел к повышению цен на ряд моделей уже второй раз за год.
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