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Mitsubishi L200 теперь доступен для России с автоматом
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Mitsubishi L200 теперь доступен для России с автоматом 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
ММС Рус в недавнем времени заявила о старте запуска Mitsubishi L200 с АКПП, при этом цена останется на прежнем уровне.
Выпуск таких машин будет проходить по акции под названием «автомат по цене механики», а выгода составит не менее 300 000 рублей. Акцией воспользоваться смогут все желающие на территории России уже с 1 июня текущего года, но количество машин будет ограниченным. Также приобретая авто по поданной программе дилеры не смогут предоставить другие действующие программы, воспользоваться можно будет только одной акцией.
В мае Mitsubishi начала продажу новой модели L200, которая выпущена в лимитированной серии и получила название Black line. Цена на автомобиль составляет 2 млн 242 тысячи рублей и поставляется только с движком в 2,4 литра, а также механической коробкой.
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