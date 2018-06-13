Polestar 1 дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде

Компания Volvo объявила, что гибридное спортивное купе впервые окажется на публике в рамках Фестиваля скорости Гудвуда в следующем месяце. За рулем автомобиля разместиться главный тестировщик марки Йоаким Ридхольм — водитель, не единожды завоевавший победу в ралли, а также бывший инженер и шасси Volvo и Saab

«Мне очень нравится управлять прототипом Polestar 1 в Гудвуде», — сказал Ридхольм. «Подъем на горный холм для меня был долгой амбицией, и иметь возможность сделать это в том же автомобиле, над которым мы столько месяцев работали, действительно особенно». В значительной степени опираясь на дизайн купе Volvo Concept 2013 года, Polestar 1 представляет собой гибридную модель с высокой производительностью, которая умещает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумя электродвигателями и стартером. Совокупная отдача силовой установки составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

«Я очень рад, что мы собираемся участвовать в Фестивале скорости в Гудвуде — это должно быть большим автомобильным событием: полно страсти, энтузиазма и шанса стать очень близкими к автомобилям», — добавил генеральный директор Polestar Томас Ингенлаф. «Это прекрасная возможность встретиться со многими людьми, которые разделяют нашу страсть к Polestar и будущему бренда». Отмечается, после Гудвуда, Polestar 1 намерен отметит свой североамериканский дебют на Пеббл Бич в августе.