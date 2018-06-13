Ещё
Polestar 1 дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Polestar 1 дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде 

Auto.Today 42 минуты назад
Фото: Auto.Today
Компания Volvo объявила, что гибридное спортивное купе впервые окажется на публике в рамках Фестиваля скорости Гудвуда в следующем месяце. За рулем автомобиля разместиться главный тестировщик марки Йоаким Ридхольм — водитель, не единожды завоевавший победу в ралли, а также бывший инженер и шасси Volvo и Saab.
«Мне очень нравится управлять прототипом Polestar 1 в Гудвуде», — сказал Ридхольм. «Подъем на горный холм для меня был долгой амбицией, и иметь возможность сделать это в том же автомобиле, над которым мы столько месяцев работали, действительно особенно». В значительной степени опираясь на дизайн купе Volvo Concept 2013 года, Polestar 1 представляет собой гибридную модель с высокой производительностью, которая умещает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумя электродвигателями и стартером. Совокупная отдача силовой установки составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
«Я очень рад, что мы собираемся участвовать в Фестивале скорости в Гудвуде — это должно быть большим автомобильным событием: полно страсти, энтузиазма и шанса стать очень близкими к автомобилям», — добавил генеральный директор Polestar Томас Ингенлаф. «Это прекрасная возможность встретиться со многими людьми, которые разделяют нашу страсть к Polestar и будущему бренда». Отмечается, после Гудвуда, Polestar 1 намерен отметит свой североамериканский дебют на Пеббл Бич в августе.
Auto.Today: последние новости
Предстоящий Chevrolet Blazer замечен во время тестирования Легендарный 1959 Fiat 600 с уникальным мотором выставлен на продажу Jeep Grand Cherokee Trackhawk против Dodge Challenger SRT Hellcat: кто кого?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту257
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Государство перестанет контролировать тарифы ОСАГО2
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
Серьезная авария произошла в Москве2
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение