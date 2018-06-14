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В Санкт-Петербурге второй месяц подряд лидером продаж стал Volkswagen Polo
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В Санкт-Петербурге второй месяц подряд лидером продаж стал Volkswagen Polo 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
По предоставленным данным аналитиков в Санкт-Петербурге рынок авто вырос на 23%, и было продано 9 млн 200 тысяч машин.
В очередной раз лидером авторынка стал Volkswagen Polo, так в мае его продажи опять выросли на 43% и составили 580 автомобилей. Следующим по количеству продаж идет Hyundai Solaris, спрос на него упал на 7%, всего было реализовано 532 авто. На третьем месте петербургского рынка оказался KIA Rio с данными в +37%, что составило 409 машин.
В 10-ку лидеров продаж авторынка Санкт-Петербурга вошел и российский автопроизводитель LADA с моделью Largus с приростом продаж на 50%.
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