В Санкт-Петербурге второй месяц подряд лидером продаж стал Volkswagen Polo

По предоставленным данным аналитиков в Санкт-Петербурге рынок авто вырос на 23%, и было продано 9 млн 200 тысяч машин. В очередной раз лидером авторынка стал Volkswagen Polo , так в мае его продажи опять выросли на 43% и составили 580 автомобилей. Следующим по количеству продаж идет Hyundai Solaris, спрос на него упал на 7%, всего было реализовано 532 авто. На третьем месте петербургского рынка оказался KIA Rio с данными в +37%, что составило 409 машин. В 10-ку лидеров продаж авторынка Санкт-Петербурга вошел и российский автопроизводитель LADA с моделью Largus с приростом продаж на 50%.