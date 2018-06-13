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АВТОВАЗ представит обновленное семейство Лада Ларгус на ММАС-2018
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АВТОВАЗ представит обновленное семейство Лада Ларгус на ММАС-2018 

VanLife 34 минуты назад
Фото: VanLife
Для Московского международного автосалона (ММАС-2018), который откроется в августе этого года, АВТОВАЗ готовит несколько новинок. Среди прочего состоится показ обновленного семейства Лада Ларгус. В Сети опубликован перечень моделей, которые АВТОВАЗ покажет на ММАС-2018». Судя по снимку, сделанному на закрытой презентации на АВТОВАЗе, на автосалон производитель привезет как минимум 15 моделей LADA, пишет источник. Посетители выставки смогут увидеть обновленные семейства Лада Гранта (седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-версия универсала), LADA 4х4, и LADA Largus. В рамках обновления все семейства, как ожидается получат внешний вид в новом фирменном Икс-стиле. Кроме того семейство Лада Калина «вольется» в семейство Лада Гранта.
Примечательно, что на ММАС-208 АВТОВАЗ готовит сразу два экземпляра LADA Largus. Первый экземпляр — это рестайлинговая версия обычного универсала. Правда, остается непонятным будет это пяти или семиместный вариант. Вторым автомобилем станет Лада Ларгус с приставкой Кросс. Также на стенде АВТОВАЗа на Московском автосалоне можно будет увидеть LADA XRAY Cross, прототип которого был продемонстрирован еще в 2016 году, и семейство LADA Vesta: седан, кросс-седан, универсал и кросс-универсал.
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