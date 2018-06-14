«Заряженный» Bentley Bentayga Speed придет с новым дизайном. Купе?

Будучи представленным миру чуть более двух лет назад, первый кроссовер Bentley успел «расцвести» рядом новых модификаций, помимо ортодоксального W12. Сегодня покупатели могут выбрать Bentley Bentayga с бензиновым мотором V8 и с дизелем аналогичной омпоновки, а также с гибридной силовой установкой PHEV на базе V6.

Но это еще не все, ведь инженеры из Крю уже вовсю трудятся над следующей итерацией своего роскошного SUV — Bentley Bentayga Speed. Анонс спортивной версии автгмобиля состоялся еще в апреле 2016 года, а буквально на днях информацию подтвердил шеф-дизайнер производителя Штефан Зилафф

Более того, выяснилось, что Bentayga Speed получит новую внешность, отличную от «рядовых» W12, хотя не обойдется и без стандартных для подобных «горячих» версий «фишек» (каких именно, Зилафф не уточнил). Также пока не назначена и дата презентации новинки, однако, исходя из того, что в этом году уже были представлены Bentayga с бензиновым V8 и PHEV, нам придется подождать до 2019.

Конечно, гораздо более важным, чем дизайн, является агрегат, спрятанный под капотом Bentayga Speed. Это будет по-прежнему 6.0-литровый W12, но в форсированной версии, выдающий гораздо более нынешних 600 л.с. и 900 Нм. Сейчас флагманский Bentayga разгоняется с места до 100 км/ч лишь за 4.1 секунды, версия Speed значительно улучшит этот результат, сдвинут вверх и «потолок» скорости 301 км/ч.

Также, существует мнение, по которому Bentayga Speed может «примерить» кузов в стиле купе — такой Bentley с элегантно ниспадающей линией крыши, внедорожными задатками и выдающимися характеристиками на трассе мог бы произвести настоящий фурор, в то же время, напоминая о славных гоночных традициях производителя.