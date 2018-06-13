Ещё
Предстоящий Alpina XD5 будет основываться на новом BMW X5
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предстоящий Alpina XD5 будет основываться на новом BMW X5 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкая марка, принадлежащая BMW, объявила, что в качестве основы для Alpina XD5 будет использоваться новое поколение X5.
Дизайн, реализованный и предложенный Никитой Аксеновым, позволяет предположить, как может выглядеть будущий Alpina XD5 2019 модельного года. Ни для кого не секрет, что компания продолжает поставлять дизельные двигатели с внушительной отдачей в Германии и на других европейских рынках. Речь идет о XD3 и XD4, основанные на меньших BMW X3 и X4.
Они поставляются с 3,0-литровым четырехцилиндровым агрегатом, производящим 388 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Это значительно больше, нежели BMW X3, предлагающий 355 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента в M40i, а также 261 лошадиную силу и 620 Нм крутящего момента в Drive30d. Такие показатели соответствуют отдаче нового X5 M50d — 394 лошадиных силы и 760 Нм крутящего момента.
Ожидается, что потенциальный XD5 от Alpina сможет предоставить еще больше мощности и получит множество обновлений, наталкивающих на спортивный стиль.
Auto.Today: последние новости
Jeep Grand Cherokee Trackhawk против Dodge Challenger SRT Hellcat: кто кого? Уникальный Rolls-Royce Wraith выставлен на продажу Polestar 1 дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту275
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье7
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение