Предстоящий Alpina XD5 будет основываться на новом BMW X5

Немецкая марка, принадлежащая BMW , объявила, что в качестве основы для Alpina XD5 будет использоваться новое поколение X5.

Дизайн, реализованный и предложенный Никитой Аксеновым , позволяет предположить, как может выглядеть будущий Alpina XD5 2019 модельного года. Ни для кого не секрет, что компания продолжает поставлять дизельные двигатели с внушительной отдачей в Германии и на других европейских рынках. Речь идет о XD3 и XD4, основанные на меньших BMW X3 и X4.

Они поставляются с 3,0-литровым четырехцилиндровым агрегатом, производящим 388 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Это значительно больше, нежели BMW X3, предлагающий 355 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента в M40i, а также 261 лошадиную силу и 620 Нм крутящего момента в Drive30d. Такие показатели соответствуют отдаче нового X5 M50d — 394 лошадиных силы и 760 Нм крутящего момента.

Ожидается, что потенциальный XD5 от Alpina сможет предоставить еще больше мощности и получит множество обновлений, наталкивающих на спортивный стиль.