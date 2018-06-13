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На российском авторынке появились специальные модификации Ford Focus
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На российском авторынке появились специальные модификации Ford Focus 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как сообщают в автокомпании Ford Sollers, были снижены расценки на некоторые модификации автомодели Ford Focus. Также в Россию прибыли специальные версии исполнения, собранные согласно предложений российских автолюбителей, их замечаний и пожеланий.
В рамках спецпредложения, на российском авторынке предлагаются некоторые модификации Ford Focus со скидкой до 200000 рублей.
В частности, речь идет о версии Special Edition с мотором на 125 л.с. Такая машина доступна для российских автолюбителей от 833000 рублей.
В исполнении Trend теперь предлагается 1,6-литровый мотор на 105 л.с., вместо более слабого на 85 л.с. Так, со скидками данная версия обойдется в 782000 рублей.
Оснащение модификации White&Black аналогично Special Edition. Плюс ко всему некоторые специфичные элементы декора (черная крыша и т.п.) и зимний пакет. Стоимость такого исполнения от 903000 рублей.
Оснащение и стоимость модификации Titanium остались неизменными. Однако с хорошей скидкой цена данной автомодели падает до 923000 рублей.
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