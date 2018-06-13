На российском авторынке появились специальные модификации Ford Focus

Как сообщают в автокомпании Ford Sollers, были снижены расценки на некоторые модификации автомодели Ford Focus . Также в Россию прибыли специальные версии исполнения, собранные согласно предложений российских автолюбителей, их замечаний и пожеланий.

В рамках спецпредложения, на российском авторынке предлагаются некоторые модификации Ford Focus со скидкой до 200000 рублей.

В частности, речь идет о версии Special Edition с мотором на 125 л.с. Такая машина доступна для российских автолюбителей от 833000 рублей.

В исполнении Trend теперь предлагается 1,6-литровый мотор на 105 л.с., вместо более слабого на 85 л.с. Так, со скидками данная версия обойдется в 782000 рублей.

Оснащение модификации White&Black аналогично Special Edition. Плюс ко всему некоторые специфичные элементы декора (черная крыша и т.п.) и зимний пакет. Стоимость такого исполнения от 903000 рублей.

Оснащение и стоимость модификации Titanium остались неизменными. Однако с хорошей скидкой цена данной автомодели падает до 923000 рублей.