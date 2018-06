Компактный Mini превратился в фортепиано на колесах

Британская марка продолжает удивлять своих клиентов и поклонников, предлагая все больше эксклюзивных и неожиданных автомобилей. На этот раз Mini продемонстрировал модель, умещающую электрическое пианино в багажнике, украшенное ярким рисунком, который присутствует на крыше и дверных зеркалах. Остальная часть кузова реализована в синем оттенке и дополнена черными колесными дисками.

Специальный выпуск был создан в рамках сотрудничества Mini и Sing For Hope. Его предназначение — дать возможность уличным музыкантам и остальным жителям насладиться своими умениями и предоставить наслаждения остальным. Автомобиль будет до конца июня передвигаться по улицам Нью-Йорка. «Mini рад сотрудничать с Sing for Hope в своей важной миссии, принося еще больше музыки, больше искусства, более спонтанных моментов сообщества в каждый уголок Нью-Йорка с помощью нашего уникального мобильного автомобиля #MINIPiano», — сказал менеджер по маркетингу Ли Надлер. «Mini хочет использовать свое творчество для повышения городской жизни, и мы рады усилить великую работу, которую исполняет Sing for Hope, расширяя охват музыки в городе через #MINIPiano».