Ещё
Компактный Mini превратился в фортепиано на колесах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компактный Mini превратился в фортепиано на колесах 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Британская марка продолжает удивлять своих клиентов и поклонников, предлагая все больше эксклюзивных и неожиданных автомобилей. На этот раз Mini продемонстрировал модель, умещающую электрическое пианино в багажнике, украшенное ярким рисунком, который присутствует на крыше и дверных зеркалах. Остальная часть кузова реализована в синем оттенке и дополнена черными колесными дисками.
Специальный выпуск был создан в рамках сотрудничества Mini и Sing For Hope. Его предназначение — дать возможность уличным музыкантам и остальным жителям насладиться своими умениями и предоставить наслаждения остальным. Автомобиль будет до конца июня передвигаться по улицам Нью-Йорка. «Mini рад сотрудничать с Sing for Hope в своей важной миссии, принося еще больше музыки, больше искусства, более спонтанных моментов сообщества в каждый уголок Нью-Йорка с помощью нашего уникального мобильного автомобиля #MINIPiano», — сказал менеджер по маркетингу Ли Надлер. «Mini хочет использовать свое творчество для повышения городской жизни, и мы рады усилить великую работу, которую исполняет Sing for Hope, расширяя охват музыки в городе через #MINIPiano».
Auto.Today: последние новости
Jeep Grand Cherokee Trackhawk против Dodge Challenger SRT Hellcat: кто кого? Легендарный 1959 Fiat 600 с уникальным мотором выставлен на продажу Предстоящий Alpina XD5 будет основываться на новом BMW X5
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту275
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье7
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение