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Byton K-Byte Concept: электрический седан с автопилотом
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Byton K-Byte Concept: электрический седан с автопилотом 

3Dnews.ru 34 минуты назад
На январской выставке CES 2018 китайская компания Byton представила полностью электрический кроссовер, который сейчас именуется M-Byte Concept. Теперь приоткрыта завеса тайны над ещё одним автомобилем Byton — седаном K-Byte Concept.
Для K-Byte Concept предусмотрено использование полностью электрической платформы, которая имеет общие корни с силовой установкой упомянутого кроссовера. Это означает мощность до 470 лошадиных сил и запас хода до 525 км на одной подзарядке.
Главная «изюминка» седана — система самоуправления с необычным исполнением. В частности, применены особые выдвижные модули LiGuards с лидаром, расположенные на передних крыльях. Эти блоки прячутся внутрь кузова на парковке, что позволяет уберечь их от повреждения. На крыше установлена система сенсоров LiBow.
Говорится, что система автопилотирования соответствует четвёртому уровню (L4). Иными словами, автомобиль сможет двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.
О внешнем облике машины можно судить по представленным изображениям. У автомобиля нет видимых дверных ручек; кроме того, отсутствуют традиционные наружные зеркала заднего вида — их заменяют внешние камеры.
Прочие характеристики, увы, не раскрываются. На коммерческий рынок электрический седан, как ожидается, выйдет в 2021 году.
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