Что взять в дорогу?

Названы самые необходимые россиянам автоаксессуары

Аксессуаром первейшей необходимости на борту автомобиля назван "набор автомобилиста", включающий аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Но некоторые другие аксессуары, популярные ранее, резко сдают позиции в глазах автомобилистов.

Рейтинг аксессуаров составлен путем опроса среди более, чем 6 000 водителей, который провели агентство "Автостат" и издательство "За Рулем".

Как отмечают эксперты, "набор автомобилиста" возглавил рейтинг вполне ожидаемо, так как иметь на борту автомобиля входящие в его состав аксессуары водителя обязывают ПДД.

Второе место занял компрессор для шин (в списке необходимых аксессуаров его отметили 63% респондентов), третье — видеорегистратор, важность которого подчеркнули 46,7%.

Лишь чуть больше четверти опрошенных — 28% — заявили, что автомобилист должен всегда иметь при себе набор инструментов, хотя эксперты были удивлены даже таким количеством голосов, отданных гаечным ключам и отверткам. На пятом месте — чехлы для сидений, на шестом — радар-детектор, а замыкают составленный список освежитель воздуха, навигатор и автомобильный пылесос.

По всей видимости, пылесос оказался аутсайдером по причине того, что модели, которые изготавливаются специально для автомобилей, как правило, обладают недостаточной мощностью, и, соответственно, водители предпочитают либо доверять уборку в салоне специалистам, либо приобретать мощные стационарные модели. Навигаторы же планомерно уступают свое место либо бортовым навигационным системам, либо общедоступным приложениям для смартфонов.

И лишь освежитель воздуха не планирует покидать списки предметов первой необходимости для автомобилей, хоть на этот раз за приобретение этого аксессуара и высказались лишь 8% опрошенных.