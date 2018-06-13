Что взять в дорогу?

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Названы самые необходимые россиянам автоаксессуары 

Автовести 55 минут назад
Фото: Автовести
Аксессуаром первейшей необходимости на борту автомобиля назван "набор автомобилиста", включающий аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Но некоторые другие аксессуары, популярные ранее, резко сдают позиции в глазах автомобилистов.
Рейтинг аксессуаров составлен путем опроса среди более, чем 6 000 водителей, который провели агентство "Автостат" и издательство "За Рулем".
Как отмечают эксперты, "набор автомобилиста" возглавил рейтинг вполне ожидаемо, так как иметь на борту автомобиля входящие в его состав аксессуары водителя обязывают ПДД.
Второе место занял компрессор для шин (в списке необходимых аксессуаров его отметили 63% респондентов), третье — видеорегистратор, важность которого подчеркнули 46,7%.
Лишь чуть больше четверти опрошенных — 28% — заявили, что автомобилист должен всегда иметь при себе набор инструментов, хотя эксперты были удивлены даже таким количеством голосов, отданных гаечным ключам и отверткам. На пятом месте — чехлы для сидений, на шестом — радар-детектор, а замыкают составленный список освежитель воздуха, навигатор и автомобильный пылесос.
По всей видимости, пылесос оказался аутсайдером по причине того, что модели, которые изготавливаются специально для автомобилей, как правило, обладают недостаточной мощностью, и, соответственно, водители предпочитают либо доверять уборку в салоне специалистам, либо приобретать мощные стационарные модели. Навигаторы же планомерно уступают свое место либо бортовым навигационным системам, либо общедоступным приложениям для смартфонов.
И лишь освежитель воздуха не планирует покидать списки предметов первой необходимости для автомобилей, хоть на этот раз за приобретение этого аксессуара и высказались лишь 8% опрошенных.
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