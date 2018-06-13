Новый Audi A6 Allroad 2019 на первых шпионских фото

Семейство моделей Audi A6 пятого поколения продолжает расширяться и в Сеть попали первые шпионские фотографии внедорожного универсала A6 Allroad 2019 года. Созданная на базе версии A6 Avant, модель щеголяет набором эксклюзивных стилистических решений, которые выделяют ее на фоне стандартного универсала, однако всех деталей не удается рассмотреть из-за камуфляжной оклейки.

Если присмотреться, можно отметить мускулистые защитные пластиковые накладки на крыльях, оригинальные боковые юбки, модифицированный задний бампер и, конечно же, увеличенный дорожный просвет. Кроме того, кажется, что новый A6 Allroad получит эксклюзивную решетку радиатора с шестью хромированными вертикальными перекладинами, которые напоминают о предыдущей генерации флагманского Allroad.

Что касается внутреннего убранства машины, тут ждать каких-то сюрпризов бессмысленно, весь салон останется идентичен A6 в новом кузове, представленному в марте этого года в Женеве. Перед водителем раскинется 12.3-дюймовая панель цифровых приборов, во главе центральной консоли красуется 10.1-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы, а ниже его расположится 8.6-дюймовый тачскрин управления климатической установкой и вспомогательными функциями комфорта.

Салон Audi A6 Avant 2019

Несмотря на то, что жесткое бездорожье A6 Allroad 2019 категорически противопоказано, фишкой этого Audi является огромный багажник, который может достигать объема 1680 литров если сложить спинки задних сидений. В то же время, фирменная система полного привода quattro позволит передвигаться по проселочным дорогам и выбираться на природу на выходные.

Линейку двигателей новинка унаследует от A6 Avant, включая турбированный бензиновый 3.0 TFSI V6 на 335 л.с. и 500 Нм и дизель 3.0 TDI V6 мощностью 282 л.с. и с крутящим моментом 620 Нм.