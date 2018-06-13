Новый BMW Z4 Roadster открыт в официальных снимках

Баварский производитель готовится к официальному открытию нового Z4 Roadster и представляет ряд изображений спортивной машины с открытым верхом и двумя сиденьями.

Производственная версия во многом унаследовала концептуальную модель Z4, представленную в прошлом году. Сохранены классические пропорции и мягкий верх, в то время как в передней части доминирует широкая решетка радиатора.

Недавно BMW обнародовал несколько подробностей о предстоящем новом Z4, отметив, что топовая комплектация M40i будет дополнена «чрезвычайно мощным» шестицилиндровым двигателем. Последние отчеты указывают на двухтурбинный 3,0-литровый агрегат, обеспечивающий от 360 до 380 лошадиных сил. BMW обещает, что новый Z4 станет «чистокровным родстером» и, похоже, составит серьезную конкуренцию нынешнему Porsche Boxster