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Новый BMW Z4 Roadster открыт в официальных снимках
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Новый BMW Z4 Roadster открыт в официальных снимках 

Auto.Today 27 минут назад
Фото: Auto.Today
Баварский производитель готовится к официальному открытию нового Z4 Roadster и представляет ряд изображений спортивной машины с открытым верхом и двумя сиденьями.
Производственная версия во многом унаследовала концептуальную модель Z4, представленную в прошлом году. Сохранены классические пропорции и мягкий верх, в то время как в передней части доминирует широкая решетка радиатора.
Недавно BMW обнародовал несколько подробностей о предстоящем новом Z4, отметив, что топовая комплектация M40i будет дополнена «чрезвычайно мощным» шестицилиндровым двигателем. Последние отчеты указывают на двухтурбинный 3,0-литровый агрегат, обеспечивающий от 360 до 380 лошадиных сил. BMW обещает, что новый Z4 станет «чистокровным родстером» и, похоже, составит серьезную конкуренцию нынешнему Porsche Boxster.
«Высокий уровень жесткости кузова и очень жесткая подвеска обеспечивают идеальную основу для настройки, которая гарантирует рабочие характеристики настоящего спортивного автомобиля с точки зрения точности рулевого управления, а также ускорения», — сказал представитель BMW. Отмечается, официальная премьера автомобиля 2019 BMW Z4 состоится в рамках Парижского автосалона 2018 года.
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