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Новый BMW Z4 Roadster появился на официальных фото
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Новый BMW Z4 Roadster появился на официальных фото 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Немецкая автокомпания BMW скоро будет проводить премьеру своего нового двухдверного варианта Z4 Roadster.
В интернете перед анонсом сейчас можно увидеть фотографию родстера-кабриолета.
У автомобиля супермощная битумированная силовая установка и мягкая крыша. В серию авто выйдет с теми же элементами концептуальной модели, которую представляли в прошлом году. Инженеры смогли сохранить классические пропорции кузова.
Изменений в BMW Z4 коснулась радиаторная решётка, которая стала более широкой.
Надо отметить что машину новой генерации делали вместе с японской Toyota Supra. Однако руководство компании из Германии уже заявила, что новый спортивный автомобиль будет иметь немалые отличия от спортивной версии из Страны восходящего солнца.
Под капотом BMW Z4 находится трёхлитровый битурбированный силовой агрегат с мощностью до 380 лошадей.
Концерн уже пообещал, что новый вариант станет «чистокровным родстером». Автомобиль из Германии на рынке будет серьезным конкурентом Porsche Boxster.
Авто уже протестировано в знаменитом Нюрбургринге на трассе Formula-1.
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