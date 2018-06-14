В сети опубликовали официальные фотографии BMW Z4 Roadster

Немецкий автопроизводительный завод занимается подготовкой к дебюту своего BMW Z4 Roadster, который относится к новому поколению. И буквально недавно в сеть попали первые официальные фотографии этой машины.

Судя по изображениям, автомобиль нового поколения станет невероятно красивым кабриолетом со складной системой крыши. Ходят слухи, что под капотом у машины будет скрываться мотор объёмом в три литра и с мощностью в триста шестьдесят или же триста восемьдесят лошадиных сил. Работать мотор будет на бензине. Однако, производитель в настоящее время эту информацию не подтверждал.

В целом, дизайн новинки практически полностью повторяет оформление концептуальной модели авто нового поколения, которая была показана ещё несколько месяцев назад. Осталась та же радиаторная решётка с расширенными габаритами, а также футуристичная мягкая крыша. Отметим, что точная дата презентации модели пока не сообщается.