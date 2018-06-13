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«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4
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«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4 

Motor.ru 13 июня 2018
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» отправит в ремонт 38 808 внедорожников Lada 4x4, которые были проданы с июня прошлого года по текущий день. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Автомобили отзываются из-за возможного перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. На сервисных станциях установят дополнительные хомуты крепления жгута, а также проверять целостность изоляции проводов. Все работы для автовладельцев будут проведены бесплатно.
Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под действие сервисной акции, можно по списку VIN-номеров. Он опубликован на сайте Росстандарта.
В октябре прошлого года был объявлен отзыв 19,6 тысячи хэтчбеков Lada Xray. У этих автомобилей обнаружили перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.
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