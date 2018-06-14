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«АвтоВАЗ» отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4
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«АвтоВАЗ» отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 

Daily-Motor 14 июня 2018
Фото: Daily-Motor
Отечественный автомобильный концерн «АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 38 тысяч внедорожников Lada 4×4 из-за проблем с проводкой. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Росстандарта.
Под сервисную кампанию попали 38 тысяч 808 единиц «Лада 4×4», выпущенные в период с июня 2017 по сегодняшний день. В данных автомобилях была обнаружена проблема перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.
Уполномоченные представители бренда Lada оповестят всех владельцев отозванных автомобилей Lada 4×4 о необходимости посещения ближайших дилерских центров марки, где будет проведен осмотр изоляции проводки и установка дополнительных хомутов для того, чтобы избежать проблемы перетирания проводов в будущем.
Узнать, попадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию, можно на сайте «Росстандарта», сравнив свой VIN-код c кодами, опубликованными ведомством.
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