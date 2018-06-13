Закупку Audi A8 для главы завода «Ил» отменили

Однако, закупка столь дорогостоящего респектабельного автомобиля на этот раз не осталась незамеченной. Отметим, что в настоящее время заводом Ил руководит сын нынешнего главы Роскосмоса , Дмитрия Рогозхина. И именно для него должен был быть приобретён автомобиль стоимостью в восемь с половиной миллионов рублей.

Отметим, что в настоящее время в РФ действует ограничение по закупке транспорта для чиновников. Так, автомобиль не должен стоить больше двух с половиной миллионов рублей, а под его капотом должен стоять мотор до двухсот лошадиных сил. После вступления этого закона в силу многие чиновники, не желая отказывать себя в дорогих иномарках, решили брать их в аренду, что вылилось для бюджета в ещё большую сумму. Однако, хотя бы минимальный контроль в этой сфере появился.

Глава же Ил намеревался получить автомобиль с мощностью в триста сорок лошадиных сил, и стоимость его была почти в четыре раза больше от максимально допустимой. Поэтому комиссия приняла решение отказать в этом приобретении, потребовав изменить технические характеристики машины.