Ещё
Закупку Audi A8 для главы завода «Ил» отменили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закупку Audi A8 для главы завода «Ил» отменили 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Фонд борьбы с коррупцией предполагал, что новый автомобиль немецкого концерна должен получить глава предприятия.
Однако, закупка столь дорогостоящего респектабельного автомобиля на этот раз не осталась незамеченной. Отметим, что в настоящее время заводом Ил руководит сын нынешнего главы Роскосмоса, Дмитрия Рогозхина. И именно для него должен был быть приобретён автомобиль стоимостью в восемь с половиной миллионов рублей.
Отметим, что в настоящее время в РФ действует ограничение по закупке транспорта для чиновников. Так, автомобиль не должен стоить больше двух с половиной миллионов рублей, а под его капотом должен стоять мотор до двухсот лошадиных сил. После вступления этого закона в силу многие чиновники, не желая отказывать себя в дорогих иномарках, решили брать их в аренду, что вылилось для бюджета в ещё большую сумму. Однако, хотя бы минимальный контроль в этой сфере появился.
Глава же Ил намеревался получить автомобиль с мощностью в триста сорок лошадиных сил, и стоимость его была почти в четыре раза больше от максимально допустимой. Поэтому комиссия приняла решение отказать в этом приобретении, потребовав изменить технические характеристики машины.
Daily-Motor: последние новости
Новый бюджетный кроссовер Kia выйдет в продажу в 2019 году В Сеть утекли фото обновленного Porsche Macan без камуфляжа Купеобразный кроссовер Porsche Cayenne появится в 2019 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту284
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье18
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Бензину и дизелю установили «коридор для роста»1
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение