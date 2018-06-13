Закупку Audi A8 для руководителя авиаконцерна «Ил» отменили

В России на сегодняшний день действуют определённые ограничения при закупках автомобилей для чиновников. Так, согласно подписанному в сентябре 2015 года премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлению, руководители федеральных госорганов и их заместители могут позволить себе машины, чей «ценник» не превышает 2 500 000 рублей, а отдача двигателя — 200 л.с. Для руководителей федеральных агентств и их «замов» планка установлена на отметке 2 000 000 рублей, для руководителей структурных подразделений федеральных госорганов и их заместителей — 1 500 000 рублей.

Эта норма вступила в силу в начале 2016 года. Тогда некоторые чиновники, не желающие лишать себя дорогостоящего комфорта, перешли с закупок таких машин на их аренду, что также вышло бюджету боком. И всё-таки какой-то контроль в этом сегменте появился. Тогда как для закупок служебных машин, предназначенных для руководителей госкомпаний и их структурных подразделений, подобные ограничения по-прежнему не ввели.

Однако, напомним, для всех закупщиков действует правило: к участию допускается отечественная продукция, то есть выпущенная на территории РФ или стран ЕАЭС . Иностранные машины можно выбирать в том случае, если нет аналогов российского производства и есть соответствующий подтверждающий документ — акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ . Audi A8 поставляется на наш рынок из Германии (его производство налажено на заводе в Неккарзульме).

Документы, подписанные первым заместителем гендиректора ПАО «Ил» Юрием Юдиным , представлены на сайте zakupki.gov.ru. В них полностью описывается требуемая модель. Компании требовался Audi A8 L quattro с удлинённым кузовом, оснащённый бензиновым трёхлитровым двигателем V6 мощностью 340 л.с., идущим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. У этой модели панорамная крыша, передние и задние кресла с массажем, отделка кожей Feinnappa с декоративной прострочкой, акустическая система Bang&Olufsen с 23 динамиками, пара съёмных планшетов AudiTablet для пассажиров, сидящих сзади, и множество других опций.

Доступ к заявкам на участие в заключении договора по приобретению в лизинг автомобиля Audi A8 был открыт 25 мая 2018 года. В конце прошлой недели было принято решение об отказе от проведения закупки, в начале текущей опубликовали соответствующее извещение. В качестве причины указывается «необходимость внесения изменений в техническое задание».

На прошлой неделе портал «Карельские Вести» сообщал о том, что Audi Q8 представлен официально. Модель дебютировала в рамках саммита Audi Brand, который прошёл в китайском Шенчжене.

По материалам: www.kolesa.ru