Французы презентовали новый бронегибрид «Скарабей»

Компания Arquus, ранее известная под именем Renault Truck Defense, представила новую легкую бронемашину Scarabee. Большинство характеристик автомобиля пока держат в секрете. Однако известно, что на него поставят гибридную силовую установку. То есть к обычному бензиновому двигателю добавят еще и электрический. Заводские испытания бронемашины уже идут.

"Скарабей" должен сменить в французских войсках бронемашину VBL, которая стоит на вооружении Пятой Республики с восьмидесятых годов прошлого века. Правда, произойдет это не раньше 2025 года, считает военный блог bmpd.

Кстати, французский производитель бронетехники уже давно пытается сделать боевую машину с гибридной силовой установкой. Одним из первых стал бронетранспортер VAB с дизельным и электрическим двигателями. Благодаря этой комбинации удалось снизить расход топлива на 20-30%. Кроме того, бронемашина способна ехать почти бесшумно. Но аккумуляторов хватает всего на несколько километров.