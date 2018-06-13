Мартин Винтеркорн дал показания, касающиеся дизельного скандала Volkswagen

Бывший исполнительный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн был вызван для дачи показаний в суде, касающегося исков про обман дизельных выбросов.

Винтеркорн — один из 28 представителей, кто должен дать показания в суде. Среди них: исполнительный директор Audi Руперт Штадлер , главный исполнительный директор Bosch Волькмар Деннер и министр транспорта Германии Андреаса Шейера.

В рамках разбирательства со стороны Volkswagen требуется компенсация в связи с некорректным информированием рынков и установки специального программного обеспечения, предоставляющего ложные показатели выбросов дизельных двигателей в Соединенных Штатах. Напоминаем, Винтеркорн с позором ушел со своего поста в корпорации через несколько дней после развития скандала, а также спустя пару недель покинул пост председателя Porsche SE.

Согласно обвинительному заключению, Винтеркорн активно пытался скрыть использование компанией обманных устройств, занижающих дизельные выбросы. Также утверждается, что принимал участие скандале в 2014 года, где речь касалась аналогичной настройки агрегатов.