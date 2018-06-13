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Мартин Винтеркорн дал показания, касающиеся дизельного скандала Volkswagen
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Мартин Винтеркорн дал показания, касающиеся дизельного скандала Volkswagen 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Бывший исполнительный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн был вызван для дачи показаний в суде, касающегося исков про обман дизельных выбросов.
Винтеркорн — один из 28 представителей, кто должен дать показания в суде. Среди них: исполнительный директор Audi Руперт Штадлер, главный исполнительный директор Bosch Волькмар Деннер и министр транспорта Германии Андреаса Шейера.
В рамках разбирательства со стороны Volkswagen требуется компенсация в связи с некорректным информированием рынков и установки специального программного обеспечения, предоставляющего ложные показатели выбросов дизельных двигателей в Соединенных Штатах. Напоминаем, Винтеркорн с позором ушел со своего поста в корпорации через несколько дней после развития скандала, а также спустя пару недель покинул пост председателя Porsche SE.
Согласно обвинительному заключению, Винтеркорн активно пытался скрыть использование компанией обманных устройств, занижающих дизельные выбросы. Также утверждается, что принимал участие скандале в 2014 года, где речь касалась аналогичной настройки агрегатов.
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