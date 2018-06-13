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Власти Германии оштрафовали Volkswagen на €1 млрд
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Власти Германии оштрафовали Volkswagen на €1 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прокурор Брауншвейга оштрафовал концерн Volkswagen на €1 млрд за несоблюдение правил проведения тестов автомобилей на дизельном топливе, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что компания проверила постановление о штрафе и не стала подавать апелляцию на него.
"Volkswagen AG, тем самым, признает свою ответственность за «дизельный кризис» и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", — говорится в сообщении.
Распоряжение о штрафе «окончательно прекращает» открытые против Volkswagen дела.
Ранее сообщалось, что из-за скандала с опытами на животных главный лоббист Volkswagen был отстранен от должности.
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