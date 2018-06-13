Власти Германии оштрафовали Volkswagen на €1 млрд

Прокурор Брауншвейга оштрафовал концерн Volkswagen на €1 млрд за несоблюдение правил проведения тестов автомобилей на дизельном топливе, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что компания проверила постановление о штрафе и не стала подавать апелляцию на него.

"Volkswagen AG, тем самым, признает свою ответственность за «дизельный кризис» и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", — говорится в сообщении.

Распоряжение о штрафе «окончательно прекращает» открытые против Volkswagen дела.

Ранее сообщалось, что из-за скандала с опытами на животных главный лоббист Volkswagen был отстранен от должности.