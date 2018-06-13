Финдиректор General Motors уйдет в отставку в 2019 г после 40 лет работы в компании

МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Финансовый директор американского автогиганта General Motors (GM) Чак Стивенс (Chuck Stevens) уйдет в отставку в 2019 году после 40 лет работы в компании, говорится в сообщении GM.

"General Motors Co. сегодня объявил о том, что Чак Стивенс, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор GM, сообщил о своих планах с 1 марта 2019 года уйти в отставку после более чем 40 лет работы в компании", — сообщается в релизе. До своего ухода из GM Стивенс останется в компании в качестве советника.

Новым финдиректором GM станет 39-летняя Дивья Сурьядевара (Dhivya Suryadevara). Она работает в компании с 2005 года, с июля 2017 года является вице-президентом по корпоративным финансам и отвечает за корпоративное финансовое планирование, отношения с инвесторами и специальные проекты. Сурьядевара вступит в должность с 1 сентября 2018 года.

GM работает в 125 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В GM работают около 150 тысяч человек.