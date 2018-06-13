LADA Vesta Cross седан превзошел ожидания

Высокий интерес к презентуемой модели объясняется тем, что LADA Vesta Cross обладает всеми преимуществами LADA Vesta SW Cross, воплощенными в любимом клиентами кузове седан. Автомобиль унаследовал энергичный и сильный характер новинки 2017 года.

Дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок, молдинги — все это перешло на серийный автомобиль с концепт-кара Vesta Cross.огранки и двухцветной поверхности которых свидетельствует о незаурядном характере автомобиля.

Применены и другие конструктивные решения, хорошо зарекомендовавшие себя на LADA Vesta SW Cross. Это энергоемкая подвеска, высокая проходимость и острая управляемость. Увеличенный клиренс, который составляет 203 мм, повышает практичность и проходимость седана, что особенно важно в условиях российского климата и дорог.

Гости мероприятия по праву оценили особую внутрисалонную атмосферу седана, усиливающую впечатление о его принадлежности к автомобилям повышенной проходимости.

Вместе с презентацией новинки, гости вечера насладились молекулярным шоу и детскими представлениями. Жаркую атмосферу праздника охлаждали домашние лимонады, смузи из свежих фруктов и экзотические сорта ролл-мороженного.

Если вы не смогли попасть на презентацию, то в любой удобный день вас ждут для знакомства в САМАРА-АВТО, чтобы вы лично смогли оценить яркий стиль, комфортный и просторный салон, высокое качество и широкий выбор опций и, конечно, сильный характер LADA Vesta Cross седан.

Габариты автомобиля

LADA Vesta Cross

Длина

4.424 мм Ширина

1.785 мм Высота

1.526 мм Колесная база

2.635 мм Клиренс

203 мм Запишитесь уже сегодня на тест-драйв по т. : 8 (846) 269-22-22 и пройдите в любое время с 9 до 21:00 в САМАРА-АВТО по адресу: Южное шоссе, 10 А.