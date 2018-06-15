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Обновленный Audi R8 замечен во время тестирования
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Обновленный Audi R8 замечен во время тестирования 

Auto.Today 53 минуты назад
Фото: Auto.Today
Фото-шпионам удалось запечатлеть модернизированный Audi R8 2019 модельного года, окутанный в яркие цвета и небольшое количество камуфляжа, в основном расположившееся на передней и задней панелях.
Сразу два прототипа, окрашенные в желтый и синий оттенки, показывают, незначительные изменения стиля. В виде пересмотренных воздухозаборников и новой решетки радиатора, которые делают автомобили более привлекательными. Наличие камуфляжа по бокам Audi R8 говорит о переработанных юбках, в то время как в задней части модели имеют специальную решетку, визуально растягивающую новинку. Также присутствие огромного диффузора и массивных выхлопных труб намекает на версию R8 GT.
Если новый Audi R8 GT действительно не за горами, изменения производительности — неизбежны. Отдача 5,2-литрового атмосферного двигателя V10 может быть увеличена до 650 или 670 лошадиных сил. Вполне возможно, что R8 GT 2019 унаследует некоторые моменты Lamborghini Huracan Performante, включая аэродинамические компоненты.
В любом случае, обновленное транспортное средство, в том числе версия GT, может дебютировать до конца нынешнего года. Например, на Парижском автосалоне в октябре.
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