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В России выросли продажи авто с пробегом
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В России выросли продажи авто с пробегом 

Авторамблер 42 минуты назад
Фото: Авторамблер
Спрос на подержанные машины увеличился впервые с марта.
По итогам мая в стране было перепродано 486,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Вторичный рынок вышел в плюс впервые с начала весны — в марте и в апреле было зафиксировано снижение спроса, сообщает «Автостат»
В прошлом месяце почти половина всех перепроданных машины пришлась на бренд Lada. Всего было совершено 125,4 тыс. сделок продажи различных моделей АвтоВАЗа, что на 3% больше, чем в мае 2017 года. Кроме того, с рук приобретали японские автомобили Toyota (54,8 тыс. шт. ; +15,5%) и Nissan (27,2 тыс. шт. ; +18,7%).
Среди моделей бестселлером стала Lada 2114 (13,1 тыс. шт., +1,7%). На втором месте по популярности — иномарка Ford Focus (12,3 тыс. шт. ; +14,5%), которая обогнала Lada 2107 (12,2 тыс. шт. ; -3,1%).
За пять месяцев текущего года объем рынка подержанных авто в России вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его объем достиг 2 млн 61,2 тыс. единиц.
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