Byton представила конкурента Tesla Model 3

Недавно в сети уже проходила информация о том, что китайский бренд Byton занимается созданием новых электромобилей. Однако, никто не ожидал, что в рамках шанхайского автосалона этот производитель покажет невероятно мощный и качественный электрический седан, который может составить знаменитому Tesla Model 3 конкуренцию.

Внешне автомобиль выглядит весьма футуристично, как и все концептуальные модели электрокаров от именитых брендов. Особого обсуждения получил тот факт, что автомобиль не имеет традиционных дверных ручек. Вместо зеркал в концепте были установлены камеры, однако, вряд ли подобное решение всё-таки войдёт в серийную версию машины.

Если учитывать, что все авто бренда были разработаны на одной платформе, то седан может получить такой же мотор, как и паркетник, мощность которого доходит до двухсот семидесяти двух лошадиных сил.

Бренд собирается наладить серийный выпуск электрокаров уже через три года. Ориентировочная стоимость пока держится в тайне, хотя, инсайдеры убеждены, что она будет немного меньше, чем аналогичные модели Илона Маска. Производитель отметил, что в настоящее время он ведёт активные работы с представителями профильной организациями для того, чтобы интегрировать в электрокары систему автономного управления четвёртого уровня.