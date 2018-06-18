Представлена новая «восьмерка» BMW

Компания BMW представила купе 8 серии нового поколения. Модель, дебютировавшая на марафоне «24 часа Ле-Мана», перешла на модульную платформу, получила адаптивную подвеску и полноуправляемое шасси.

Габаритная длина четырехместного купе составляет 4843 миллиметра, ширина — 1902 миллиметра, высота — 1341 миллиметр, а размер колесной базы достигает 2822 миллиметра. Таким образом, «восьмерка» оказалась на 51 миллиметр короче, на восемь миллиметров шире, на 28 миллиметров ниже двухдверки 6-Series, производство которой будет прекращено. Расстояние между осями на 33 миллиметра у новинки меньше, чем у «шестерки».

Новинка построена на модульной платформе CLAR. Спереди используется двухрычажка, а сзади — пятирычажка. «Пневматики» нет — только пружинная подвеска, но с адаптивными амортизаторами уже «в базе». Полноуправляемое шасси позволяет на скорости до 72 километров в час (в режимах Sport и Sport+ до 88 километров в час) задним колесам поворачиваться на угол до 2,5 градуса.

В конструкции купе используется много алюминия: из этого материала сделана крыша, двери, капот и передняя стенка. Кроме того, из магниевого сплава изготовлена поперечина под передней панелью, а из углепластика — центральный тоннель. В качестве опции можно заказать карбоновую крышу, некоторые кузовные панели и элементы аэродинамического обвеса. Стандартный автомобиль весит минимум 1830 килограммов.

«Восьмерка» предлагается в двух модификациях (обе с полным приводом): бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая из них комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, который является развитие агрегата N63. Он выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента — на 80 сил и 100 Нм больше, чем у 650i. С таким двигателем купе наберет «сотню» за 3,7 секунды.

Дизельный агрегат — это трехлитровая «шестерка» мощностью 320 сил (680 Нм). Купе с таким мотором ускоряется до 100 километров в час за 4,9 секунды. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

У версии M850i также «в базе» предусмотрена блокировка заднего дифференциала с электронным управлением и четырехпоршневые тормоза с 395-миллиметровыми дисками. За доплату можно заказать активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Купе также получило 12,3-дюймовую электронную приборную панель и мультимедийный комплекс iDrive нового поколения с 10,25-дюймовым дисплеем, поддержкой программ Microsoft Office 365 и конференций по Skype. В оснащение «восьмерки» войдут лазерные фары головного света, система ночного видения и кругового видеообзора, проекционный дисплей, адаптивный круиз, работающий на скорости до 210 километров в час.

Продажи «восьмерки» начнутся в ноябре этого года. Впоследствии ожидается появление «заряженного» варианта M8 c мотором мощностью около 600 сил.