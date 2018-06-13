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Mercedes-Benz демонстрирует полностью электрическую концепцию EQA
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Mercedes-Benz демонстрирует полностью электрическую концепцию EQA 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель решил завоевать еще больше внимание со стороны потребителей и показал снимок своего компактного прототипа EQA, который является частью линейки электромобилей EQ. В прошлом году Mercedes-Benz впервые представил электрический автомобиль на автосалоне во Франкфурте и, похоже, уже сейчас подготовил производственную версию, оснащенную аккумулятором на 60 кВтч. Она предоставит возможность путешествовать на 200-250 миль (320-400 километров) без дополнительной подзарядки. При этом разгон 0-100 км/ч будет достигаться примерно за пять секунд.
Компания Mercedes-Benz инвестирует 589 миллионов долларов в свой завод Hambach на северо-востоке Франции. Именно на этом предприятии будет запущено серийное производство EQA. В любом случае первой моделью с нулевым уровнем выбросов станет электрический внедорожник EQC, недавно обнаруженный во время заключительных тестирований. За ним последует EQS. Все три автомобиля составят серьезную конкуренцию продуктам Tesla. Модель EQA сразится с Model 3, EQS — с Model S и EQC — с Model X. Стоимости транспортных средств пока неизвестны.
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