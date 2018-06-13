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Видео: Остроумие владельца тихого BMW i8 покорило зрителей автошоу
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Видео: Остроумие владельца тихого BMW i8 покорило зрителей автошоу 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
BMW i8 хоть и является одним из самых продвинутых гибридных спорткаров, но не обладает внушительным звуком. Как же быть владельцу дорогущего баварца, чтобы не ударить в грязь лицом перед другими владельцами суперкаров?
Как водится, покидая автошоу, нужно дать понять многочисленным зрителям, как могут звучать все твои двенадцать цилиндров. У BMW i8 цилиндров всего три и их почти не слышно. Водитель спортивного гибрида все рассчитал. Он занял очередь в хвосте пелотона прямо за ревущим Lamborghini Aventador.
Когда пришла его очередь «дать угла», он своим собственным голосом в забавной манере заменил ревущий мотор, чем привел в восторг зрителей.
На коротком двухминутном ролике можно наблюдать зашкаливающую плотность суперкаров. Истинный любитель красивых машин точно получит от него удовольствие.
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