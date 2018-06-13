Засекреченный фанцузский суперброневик засняли на фото

Оборонная компания Arquus приступила к испытаниям новейшей бронемашины для французской армии.

Бронированный полноприводный вездеход под названием Scarabee ("Скарабей") показали в рамках международной оружейной выставки в Париже, передает портал Defence-blog. Известно, что машина получила гибридную силовую установку, в состав которой входят дизельный двигатель и электрический мотор. Ее мощностные и динамические характеристики пока не раскрываются.

Судя по фотографиям, Scarabee получил пару сдвижных дверей, а также необычную компоновку салона, в котором водительское кресло и руль расположены посередине. По словам разработчиков, конструкция броневика предусматривает установку боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой с дистанционным управлением.

Scarabee относится к семейству легких бронеавтомобилей, и должен прийти на смену использующейся во Франции с 90-х годов модели Panhard VBL. По информации СМИ, на вооружение французской армии такие машины поступят не ранее 2025 года. До тех пор Arquus намерена экспортировать Scarabee в другие страны.