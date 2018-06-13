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Новый BMW X6 будет легче и быстрее предшественника
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Новый BMW X6 будет легче и быстрее предшественника 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Уже совсем скоро на автосалоне в Париже дебютирует кроссовер BMW X5 четвертого поколения, вслед за ним ожидается и кросс-купе BMW X6. Первые рендеры автомобиля в купеобразном кузове уже появились в интернете. Рендеры нового BMW X6 представил независимый дизайнер Никита Аксенов. Новинку стоит ждать не раньше следующего года, однако изображения дают возможность представить как будет выглядеть BMW X6 четвертого поколения. Кроссовер будет построен на платформе CLAR, что позволит сделать автомобиль легче предшественника.
Кроме того, в базовой комплектации новый «икс» будет богато укомплектован уже в базе. На новый X6 установят лазерные адаптивные фары, пневмоподвеску, подруливающие задние колеса, системы активной стабилизации, аудиосистему Bowers & Wilkins с 12-дюймовым центральным дисплеем и 10-дюймовыми экранами для задних пассажиров. Моторы будут аналогичны BMW X5 — трехлитровые рядные бензиновые и дизельные шестерки, а также битурбированый V8 объемом 4,4 литра. Моторы будут работать под управлением восьмиступенчатого автомата.
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