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Mercedes-Benz продолжает разрабатывать плагин-гибридные модели
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Mercedes-Benz продолжает разрабатывать плагин-гибридные модели 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В дополнение к суббренду EQ, занимающемуся разработкой автомобилей с нулевым уровнем выбросов, немецкий производитель продолжает работать над плагин-гибридными транспортными средствами.
Корпорация Daimler объявила, что производство внедорожников следующего поколения, включая плагин-гибридные версии, будет запущено в этом году на заводе Таскалуса в штате Алабама. Эта информация появилась после ежегодной встречи с поставщиками в Соединенных Штатах. На данный момент на предприятии Mercedes-Benz собирает GLE, GLE Coupe и GLS для различных рынков.
Учитывая, что разработка следующего поколения GLE находится на завершающей стадии, вполне возможно, что представители Mercedes-Benz говорили именно об этом автомобилей. Нынешняя гибридная версия включает двухтурбинный 3,0-литровый двигатель V6 и электрический мотор, обеспечивающий 436 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Используется семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Модель предоставляет чисто электрический запас хода на 32 километра.
Mercedes-Benz также готовит совершенно новый GLS. Ожидается, что автомобиль поступит в салоны в следующем году и, возможно, будет предлагаться в плагин-гибридном варианте. Отмечается, компания инвестирует 1 миллиард долларов в завод Таскалуса. Денежные средства позволят начать выпуск машин и предоставить 600 новых рабочих мест на объекте.
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