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Автоконцерн Ford представил автомодели нового поколения для услуг такси
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Автоконцерн Ford представил автомодели нового поколения для услуг такси 

Car.ru 16 июня 2018
Фото: Car.ru
Именитый автобренд создал для внутреннего авторынка специальные автомодели для услуг такси.
Спецмашины созданы на основе автомоделей Transit Connect и Fusion Hybrid. По мнению автоэкспертов, представленные автомодели перекликаются в оснащении с автомоделями для полиции.
Автомодель Transit Connect Taxi оснащается дизельной силовой установкой на базе полуторалитрового мотора EcoBlue. Для автомодели Fusion Hybrid Taxi был разработан гибридный силовой агрегат.
По оценке автоэкспертов, обе автомодели намного просторнее и комфортнее действующих японских автомоделей Nissan NV200 Taxi.
Салон обсуждаемых автоновинок по желанию заказчика может иметь как виниловую, так и тканевую обивку. Внутреннее оснащение новых машин такси соответствует современным требованиям.
Достоверной информации касательно стоимости таких автомоделей, а также даты их выхода в серийное производство пока что нет.
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