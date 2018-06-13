Новый Ford Explorer 2020 показали в облике полицейской машины

Американский автогигант Ford весьма оригинальным образом дал старт официальной промо-кампании внедорожника Explorer следующего поколения. Модель представили на первых двух затемненных фото в образе полицейского автомобиля.

Что интересно, подобный камуфляж вовсе не является какой-то не слишком оригинальной «ролевой игрой» — Ford действительно поставляет американским полицейским модель Police Interceptor Utility ("Перехватчик") на базе Explorer и продолжит делать это в будущем, ведь контракт позволяет. Более того, новый внедорожник впервые получит гибридную силовую установку и поначалу она будет доступна исключительно блюстителям порядка.

Собственно, полицейские «Интерсепторы» на базе Ford Explorer 2020 поголовно будут оснащаться гибридной системой, которая также получит функцию Hybrid Boost, кратковременно повышающую мощность машины за счет вклада электродвигателя. Производитель обещает, что расход топлива нового внедорожника с подобной установкой составит менее 10 л/ 100 км, что на 40% ниже, чем у действующего Interceptor Utility.

Ford Explorer 2020 создан на новой платформе, однако его профиль по-прежнему несет черты, схожие с Range Rover Sport. Задние фары не сильно отличаются от таковых у нынешней генерации SUV, а вот передние стали заметно уже и острее, плюс они сильнее заходят на борта кузова.

Дорожный просвет остался без изменений, поэтому, как и прежде, модель будет довольно уязвима на пересеченной местности, хотя полный привод является безальтернативным. К тому же, полный привод является подключаемым, ведь основная доля крутящего момента в нормальных условиях прилагается к задней оси. Ранее ходили слухи о возвращении постоянного полного привода, но они не подтвердились.

В число традиционных силовых агрегатов нового поколения Explorer войдут 2.3-литровая турбо-четверка, 2.7 л битурбо V6 и топовый 3.5 л битурбо V6 мощностью 400 лошадиных сил для спортивной версии ST.

Возвращаясь к полицейской версии Explorer 2020, стоит отметить, что она способна выдерживать таран сзади на скорости до 120 км/ч, имеет систему обнаружения подозрительной активности в сегменте до 270* вокруг автомобиля (при обнаружении подается сигнал, стекла поднимаются и двери блокируются) и технологию считывания и последующего анализа данных телеметрии.

Внедорожник Форд Эксплорер следующего поколения будет официально представлен в 2019 году.