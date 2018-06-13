Как выбрать электросамокат? Основные критерии при покупке

На многолюдных улицах Индии и Китая маневренные электрические самокаты давно стали популярной альтернативой автомобилю. Преодолев некоторое сопротивление рынка в начале, электросамокаты набирают популярность в Европе и на территории СНГ. Но не каждый самокат стоит своих денег. При покупке вы должны обратить внимание не только на ощущения от езды, но и на три важных момента.

Мощность. Так как максимальная скорость электрического самоката ограничена 45 км/ч, мощность двигателя необходима в основном для ускорения. Тем, кто хочет быстро набирать скорость, стоит присмотреться к моделям с более высокой мощностью. В условиях дорожного движения целесообразно использовать только самокаты мощностью не менее 500 Вт.

Дальность пробега. Максимальная дальность пробега электроскутера определяется, прежде всего, емкостью аккумулятора и весом самоката. Недорогие модели чаще всего способны проехать на одной подзарядке около 20-30 километров, в то время как более дорогие самокаты смогут преодолеть расстояние более 100 километров. Перед покупкой подумайте о том, по каким дорогам придется ездить вашему самокату и, соответственно, какая дальность пробега подходит для ваших целей.

Комплектация. Комплектация самоката во многом зависит от его ценовой категории. В то время как более дорогие модели часто идут с дополнительными функциями, такими как интеллектуальная рекуперация (производство энергии за счет торможения), индикатор дальности или встроенная корзина для покупок, у дешевых моделей часто не хватает стандартных функций, таких как регулируемый руль или счетчик пробега. Опрос: Вы уже катались на электрогаджетах? Нет, это игрушки для детей Нет, но мечтаю о своем самокате с моторчиком Да! Это удобный и быстрый способ передвижения Конечно, давно приобрел по скутеру и себе, и ребенку Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: « Тесла » из 3D-принтера: автомобили будущего уже здесь

В России появился официальный бренд городского электротранспорта

Готовь электротелегу зимой: просто о доступном электротранспорте