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Футбольный УАЗ «Патриот» поступил в продажу
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Футбольный УАЗ «Патриот» поступил в продажу 

Авторамблер 50 минут назад
Фото: Авторамблер
На рынке появилась специальная версия внедорожника, созданная к Чемпионату мира по футболу-2018.
Спецверсию можно отличить от обычного «Патриота» по синему цвету кузова, наклейкам и особым шильдикам, а также дискам оригинального дизайна. Из изменений в интерьере — кожаные кресла с контрастной строчкой и тиснением на футбольную тему. По-иному оформлены стояночный тормоз и рычаг коробки передач.
Футбольный «Патриот» построен на базе внедорожника в топовой комплектации «Престиж», которая включает круиз-контроль, датчики парковки, подогрев передних кресел и рулевого колеса, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также навигацию с картами России, Белоруссии, Украины и Казахстана. За дополнительную плату для такого «Патриота» доступен «зимний пакет» с подогревом задних сидений и лобового стекла.
Цены на такой внедорожник начинаются от 995 тыс. рублей. Для сравнения, обычный «Патриот» в комплектации «Престиж» стоит от 929 тыс. рублей
Напомним, ранее УАЗ повысил стоимость всех автомобилей 2018 года. С 1 июня «Хантер» подорожал на 18,5 тыс. рублей, а «Патриот» и «Пикап» — на 10 тыс. рублей.
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