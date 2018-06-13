Футбольный УАЗ «Патриот» поступил в продажу

На рынке появилась специальная версия внедорожника, созданная к Чемпионату мира по футболу-2018.

Спецверсию можно отличить от обычного «Патриота» по синему цвету кузова, наклейкам и особым шильдикам, а также дискам оригинального дизайна. Из изменений в интерьере — кожаные кресла с контрастной строчкой и тиснением на футбольную тему. По-иному оформлены стояночный тормоз и рычаг коробки передач.

Футбольный «Патриот» построен на базе внедорожника в топовой комплектации «Престиж», которая включает круиз-контроль, датчики парковки, подогрев передних кресел и рулевого колеса, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также навигацию с картами России, Белоруссии, Украины и Казахстана. За дополнительную плату для такого «Патриота» доступен «зимний пакет» с подогревом задних сидений и лобового стекла.

Цены на такой внедорожник начинаются от 995 тыс. рублей. Для сравнения, обычный «Патриот» в комплектации «Престиж» стоит от 929 тыс. рублей