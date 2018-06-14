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В России начались продажи «футбольного» УАЗ «Патриот»
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В России начались продажи «футбольного» УАЗ «Патриот» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
К ЧМ-2018 УАЗ подготовил специальную, «футбольную» версию внедорожника «Патриот», которую уже можно купить у дилеров.
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