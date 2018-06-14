В России начались продажи «футбольного» внедорожника УАЗ «Патриот»

Внедорожники УАЗ «Патриот», выпущенные к чемпионату мира по футболу, поступили в продажу. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что футбольная версия автомобиля оснащена круиз-контролем, датчиками парковки, подогревом передних кресел и рулевого колеса, мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией.

Оригинальность внедорожника подчеркивают новые 16-дюймовые легкосплавные диски и колпаки, выполненные в футбольной тематике.

Цена автомобиля составляет 995 тысяч рублей.