В России начались продажи «футбольного» внедорожника УАЗ «Патриот» 

Внедорожники УАЗ «Патриот», выпущенные к чемпионату мира по футболу, поступили в продажу. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Отмечается, что футбольная версия автомобиля оснащена круиз-контролем, датчиками парковки, подогревом передних кресел и рулевого колеса, мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией.
Оригинальность внедорожника подчеркивают новые 16-дюймовые легкосплавные диски и колпаки, выполненные в футбольной тематике.
Цена автомобиля составляет 995 тысяч рублей.
Ранее Пятый канал сообщал, что в конце мая Ульяновский автомобильный завод представил экспедиционную версию внедорожника «Патриот» в оранжевом цвете.