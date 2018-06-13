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Новой Skoda Kodiaq RS скрывается в гараже Нюрбургринга
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Новой Skoda Kodiaq RS скрывается в гараже Нюрбургринга 

Auto.Today 29 минут назад
Фото: Auto.Today
Чешская корпорация не привыкла заранее раскрывать предстоящие автомобили, в том числе и новый Kodiaq RS.
Долгожданный Skoda Kodiaq RS показан в тизерном образе. На снимке видно, как автомобиль расположился в темноте за дверью гаража в Нюрбургринге, где в настоящее время проходит испытания.
Kodiaq — внедорожник среднего размера, являющийся чешским аналогом Volkswagen Tiguan и Seat Ateca. Нынешняя версия комплектуется различными двигателями, включая 2,0-литровый турбодвигатель, обеспечивающий 177 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, а также бензиновый вариант, предоставляющий 188 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.
Говоря о Kodiaq RS, предполагается, что автомобиль оснащается двухцилиндровым дизельным V6. На европейском рынке VW Passat, оснащенный аналогичным агрегатом, обеспечивает 237 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, что значительно больше, нежели у стандартной версии Kodiaq. По предварительным данным, компания планирует официально представить готовый Skoda Kodiaq RS в рамках Парижского автосалона, который состоится в сентябре.
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