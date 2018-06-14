Почему не стоит заправлять полный бак

Автоэксперты не рекомендуют заправлять полный бак

Современные автолюбители стали больше доверять автозаправщикам из-за внедрения электронных систем учета подачи топлива на АЗС.

Однако некоторые сотрудники заправочных станций используют различного рода махинации, чтобы обмануть клиента и залить меньше топлива, чем оплачено.

Как рассказывают автоэксперты, автоматика во время подачи топлива в бак отсекает его, если топливо вспенившись касается кончика пистолета.

Недобросовестные сотрудники АЗС производят манипуляции с пистолетом, постепенно зажимая управляющую рукоятку до остановки подачи топлива. Подобные манипуляции производятся несколько раз.

Вследствие подобных действий электроника бензоколонки воспринимает данные сигналы, как полное наполнение бака и клиенту приходится платить за то, чего он не получил.

Другие махинаторы просто достают из укромного места канистру и сливают туда литров пять топлива, пока автовладелец идет в кассу расплатиться.