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Почему не стоит заправлять полный бак
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Автоэксперты не рекомендуют заправлять полный бак 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Современные автолюбители стали больше доверять автозаправщикам из-за внедрения электронных систем учета подачи топлива на АЗС.
Однако некоторые сотрудники заправочных станций используют различного рода махинации, чтобы обмануть клиента и залить меньше топлива, чем оплачено.
Как рассказывают автоэксперты, автоматика во время подачи топлива в бак отсекает его, если топливо вспенившись касается кончика пистолета.
Недобросовестные сотрудники АЗС производят манипуляции с пистолетом, постепенно зажимая управляющую рукоятку до остановки подачи топлива. Подобные манипуляции производятся несколько раз.
Вследствие подобных действий электроника бензоколонки воспринимает данные сигналы, как полное наполнение бака и клиенту приходится платить за то, чего он не получил.
Другие махинаторы просто достают из укромного места канистру и сливают туда литров пять топлива, пока автовладелец идет в кассу расплатиться.
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