Byton K-Byte Concept: соперник Tesla Model S?

Китайский стартап Byton показывает K-Byte Concept.

Концепт Byton K-Byte, производство которого ожидается в 2021 году, был раскрыт на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Шанхае. K-Byte — это вторая модель от Byton, обнародованная в нынешнем году. Ранее показали кроссовер M-Byte Concept.

Согласно данным Byton, концептуальный K-Byte имеет длину 4,95 м, ширину 1,95 м и высоту 1,5 м, а колёсной база составляет ровно 3 м.

Ничего относительно технической стороны вопроса не знаем. Силовую установку держать предпочитают в тайне. Зато про платформу знаем — её авто разделит с M-Byte Concept. Может, и силовая установка тогда от родственного SUV достанется.

Оснастят машину автопилотом 4-го уровня, разрабатываемого совместно с Aurora. Это означает, что водитель практически может забыть о своих прямых обязанностях за рулём автомобиля. Впрочем, иногда его вмешательство в процесс управления и понадобится ещё. Чтобы автономно ехать, на кузове появляются выдвижные датчики.

Серийная версия K-Byte появится в 2021 году. Пока же компания намерена активно развивать свою дилерскую сеть, готовя почву для успешного будущего дебютантов.